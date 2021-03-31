В городе Мерефа Харьковской области учитель физкультуры совершил самоубийство в учебном заведении, где работал.

44-летний мужчина повесился в медицинском лицее 30 марта. За несколько дней до этого поступка он получил высшую учительскую категорию.

Руководство учебного заведения характеризует учителя как веселого, активного и общительного человека. У него остались жена и 17-летний сын.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и мотивы выясняются.

В Одессе повесился 10-летний мальчик

Недавно в Одессе повесился 10-летний мальчик.

Он покончил жизнь самоубийством, привязав к дверной ручке пояс домашнего халата.

Мать ненадолго оставила сына дома одного, а когда вернулась домой, увидела его тело на дверях.

Источник: Об’єктив