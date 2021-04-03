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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Чернігівській області у військовій частині контрактник вчинив самогубство

У Чернігівській області у навчальному центрі Десна український військовослужбовець покінчив життя самогубством.

свічка

Вранці 2 квітня контрактник вистрілив собі у голову з автомата АК-74 (більш відомого як автомат Калашникова).

Зазначається, що під час попередньої перевірки боєприпасів та гільзи виявили, що такі набої не видавали на заняттях.

У навчальному центрі зазначають, що причина такого вчинку – не відома. Українського військовослужбовця 1996 року народження характеризують як тихого та спокійного чоловіка. Наразі на місці трагедії працює слідча група поліції.

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Військова частина спеціалізується на підготовці особового складу до Сухопутних військ України. Військовий контрактної служби прибув місяць тому до 169-го навчального центру Десна імені князя Ярослава Мудрого.

Самогубство вчителя фізкультури

У Харківській області вчитель фізкультури покінчив життя самогубством у медичному навчальному закладі, якому працював.

44-річний чоловік повісився в ліцеї 30 березня. У навчальному закладі чоловіка характеризують як веселу, активну та товариську людину. У нього залишилися дружина та син-підліток.

Джерело: Навчальний центр Десна

Фото: Depositphotos

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