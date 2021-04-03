У Чернігівській області у військовій частині контрактник вчинив самогубство

У Чернігівській області у навчальному центрі Десна український військовослужбовець покінчив життя самогубством.
Вранці 2 квітня контрактник вистрілив собі у голову з автомата АК-74 (більш відомого як автомат Калашникова).
Зазначається, що під час попередньої перевірки боєприпасів та гільзи виявили, що такі набої не видавали на заняттях.
У навчальному центрі зазначають, що причина такого вчинку – не відома. Українського військовослужбовця 1996 року народження характеризують як тихого та спокійного чоловіка. Наразі на місці трагедії працює слідча група поліції.
Військова частина спеціалізується на підготовці особового складу до Сухопутних військ України. Військовий контрактної служби прибув місяць тому до 169-го навчального центру Десна імені князя Ярослава Мудрого.
Самогубство вчителя фізкультури
У Харківській області вчитель фізкультури покінчив життя самогубством у медичному навчальному закладі, якому працював.
44-річний чоловік повісився в ліцеї 30 березня. У навчальному закладі чоловіка характеризують як веселу, активну та товариську людину. У нього залишилися дружина та син-підліток.
Джерело: Навчальний центр Десна