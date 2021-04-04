Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався

Пізно ввечері 3 квітня в Житомирі горіла квартира в багатоповерхівці. Інцидент стався на вулиці Леха Качинського.

Рятувальників викликали сусіди, які побачили клуби темного диму з вікна квартири на першому поверсі.

Із задимленого приміщення пожежникам вдалося врятувати власника квартири.

Після надання першої медичної допомоги пенсіонера з отруєнням чадним газу госпіталізували до лікарні.

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Сусіди повідомили, що всередині може бути і 46-річний син власника.

Його обгоріле тіло знайшли піл час гасіння пожежі в останній кімнаті квартири. Врятувати чоловіка не вдалося.

Наразі встановлюється причина пожежі. За попередніми даними, це могло бути необережне паління в квартирі.



















Батька врятували, сина знайшли під обгорілими речима: подробиці пожежі в Житомирі / 5 фотографий

Смерть хлопця на Миколаївщині

Наприкінці березня в селищі Казанка Миколаївської області рятувальники дістали з-під залізобетонної плити тіло загиблого хлопця, який допомагав батькові розбирати цеглу у закинутій будівлі.

Чоловіка з чисельними тяжкими травмами госпіталізували до приїзду ДСНС.

Життя 17-річного підлітка врятувати не вдалося. Для деблокування тіла додатково залучався автокран та погрузчик.