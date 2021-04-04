PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Батька врятували, сина знайшли під обгорілими речима: подробиці пожежі в Житомирі

Пізно ввечері 3 квітня в Житомирі горіла квартира в багатоповерхівці. Інцидент стався на вулиці Леха Качинського.

Батька врятували, сина знайшли під обгорілими речима: подробиці пожежі в Житомирі

Рятувальників викликали сусіди, які побачили клуби темного диму з вікна квартири на першому поверсі.

Із задимленого приміщення пожежникам вдалося врятувати власника квартири.

Після надання першої медичної допомоги пенсіонера з отруєнням чадним газу госпіталізували до лікарні.

Читайте
На Житомирщині поліцейський влаштував смертельну ДТП та втік з місця аварії

Сусіди повідомили, що всередині може бути і 46-річний син власника.

Його обгоріле тіло знайшли піл час гасіння пожежі в останній кімнаті квартири. Врятувати чоловіка не вдалося.

Наразі встановлюється причина пожежі. За попередніми даними, це могло бути необережне паління в квартирі.

  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
  • Пожежа в Житомирі: сина знайшли під обгорілими речима, батько врятувався
Батька врятували, сина знайшли під обгорілими речима: подробиці пожежі в Житомирі / 5 фотографий

Смерть хлопця на Миколаївщині

Наприкінці березня в селищі Казанка Миколаївської області рятувальники дістали з-під залізобетонної плити тіло загиблого хлопця, який допомагав батькові розбирати цеглу у закинутій будівлі.

Чоловіка з чисельними тяжкими травмами госпіталізували до приїзду ДСНС.

Життя 17-річного підлітка врятувати не вдалося. Для деблокування тіла додатково залучався автокран та погрузчик.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка