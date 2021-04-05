В поселке Коротич Харьковской области мать почти полгода прятала мертвого ребенка в сарае. По предварительной информации, она родила младенца уже неживым.

О преступлении сообщил 44-летний житель поселка Коротич. По словам мужчины, его сожительница якобы на огороде возле собственного дома похоронила своего ребенка.

Полиция установила, что 34-летняя женщина в октябре 2020 года родила мертвую девочку и после родов спрятала ее тело в сарае во дворе. Сожителю, который тогда был на заработках в Киеве, она сказала, что оставила ребенка в больнице.

Но на днях между ними возник конфликт, в ходе которого женщина призналась, что младенец умер и отдала мужчине пакет с якобы телом ребенка. Тогда он собственноручно на огороде на территории дома похоронил ребенка.

Известно, что женщина во время беременности на учете гинеколога ни находилась, поэтому о родах и смерти ребенка никому не сообщала. У нее есть еще двое малолетних детей.

Полиция уже начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 117 УК Украины — умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Теперь женщине грозит пять лет лишения свободы.

Недавно в Харьковской области произошел подобный ужасный случай. Там женщина родила мальчика в заброшенном туалете и выбросила его в яму.

Младенец был завернут в целлофановый пакет. Мальчика доставили в реанимацию районной больницы.