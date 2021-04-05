PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Тіло закопали на городі: на Харківщині мати півроку ховала мертве немовля в сараї

У селищі Коротич Харківської області мати майже півроку ховала мертву дитину в сараї. За попередньою інформацією, вона народила немовля вже неживим.

Немовля

Про злочин повідомив 44-річний мешканець селища Коротич. За словами чоловіка, його співмешканка нібито на городі біля власного  дому поховала свою дитину.

Поліція встановила, що 34-річна жінка у жовтні 2020 року народила мертву дівчинку та після пологів заховала її тіло в сараї на подвір’ї. Співмешканцю, який тоді був на заробітках у Києві, вона сказала, що залишила дитину в лікарні.

Читайте
Жінка поклала до морозилки живу дитину: подробиці вбивства на Рівненщині

Але днями між ними виник конфлікт, під час якого жінка зізналася, що немовля померло і віддала чоловіку пакунок з нібито тілом дитини. Тоді він власноруч на городі на території будинку поховав дитину.

Відомо, що жінка під час вагітності на обліку гінеколога не перебувала, тому про пологи та смерть дитини нікому не повідомляла. У неї є ще двоє малолітніх дітей.

Поліція вже почала досудове розслідування за ч. 1 ст. 117 КК України – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Тепер жінці загрожує п’яти років позбавлення волі.

Нещодавно у Харківській області стався подібний жахливий випадок. Там жінка народила хлопчика у покинутому туалеті та викинула його в яму.

Немовля було загорнуте в целофановий пакет. Хлопчика доправили в реанімацію районної лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка