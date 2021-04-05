У селищі Коротич Харківської області мати майже півроку ховала мертву дитину в сараї. За попередньою інформацією, вона народила немовля вже неживим.

Про злочин повідомив 44-річний мешканець селища Коротич. За словами чоловіка, його співмешканка нібито на городі біля власного дому поховала свою дитину.

Поліція встановила, що 34-річна жінка у жовтні 2020 року народила мертву дівчинку та після пологів заховала її тіло в сараї на подвір’ї. Співмешканцю, який тоді був на заробітках у Києві, вона сказала, що залишила дитину в лікарні.

Але днями між ними виник конфлікт, під час якого жінка зізналася, що немовля померло і віддала чоловіку пакунок з нібито тілом дитини. Тоді він власноруч на городі на території будинку поховав дитину.

Відомо, що жінка під час вагітності на обліку гінеколога не перебувала, тому про пологи та смерть дитини нікому не повідомляла. У неї є ще двоє малолітніх дітей.

Поліція вже почала досудове розслідування за ч. 1 ст. 117 КК України – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Тепер жінці загрожує п’яти років позбавлення волі.

Нещодавно у Харківській області стався подібний жахливий випадок. Там жінка народила хлопчика у покинутому туалеті та викинула його в яму.

Немовля було загорнуте в целофановий пакет. Хлопчика доправили в реанімацію районної лікарні.