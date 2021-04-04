У Камянському 13-річну дівчинку зґвалтував власний батько

У Кам’янському Дніпропетровської області чоловік зґвалтував свою 13-річну доньку.

До поліції звернулася 50-річна жінка. Вона розповіла, що 13-річну доньку зґвалтував її колишній чоловік.

– 50-річна жінка повідомила, що 31 березня, її колишній чоловік вчинив розпутні дії щодо 13-річної доньки, коли дівчина перебувала в гостях у батька, – розповіли у Кам’янському районному управлінні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Нині призначено комплекс необхідних судово-медичних експертиз.

В Одесі затримали 49-річного педофіла