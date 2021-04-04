У Камянському 13-річну дівчинку зґвалтував власний батько

У Кам’янському Дніпропетровської області чоловік зґвалтував свою 13-річну доньку.
До поліції звернулася 50-річна жінка. Вона розповіла, що 13-річну доньку зґвалтував її колишній чоловік.
– 50-річна жінка повідомила, що 31 березня, її колишній чоловік вчинив розпутні дії щодо 13-річної доньки, коли дівчина перебувала в гостях у батька, – розповіли у Кам’янському районному управлінні поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Нині призначено комплекс необхідних судово-медичних експертиз.
В Одесі затримали 49-річного педофіла
31 березня в Одесі правоохоронці заарештували підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.
Ним виявився 49-річний житель Одеси, який ще у 2019 році створив сторінку у соціальній мережі, де прикидався молодим хлопцем.