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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Кам’янському 13-річну дівчинку зґвалтував рідний батько

У Кам’янському Дніпропетровської області чоловік зґвалтував свою 13-річну доньку.

Изнасилование

До поліції звернулася 50-річна жінка. Вона розповіла, що 13-річну доньку зґвалтував її колишній чоловік.

– 50-річна жінка повідомила, що 31 березня, її колишній чоловік вчинив розпутні дії щодо 13-річної доньки, коли дівчина перебувала в гостях у батька, – розповіли у Кам’янському районному управлінні поліції.

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Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Нині призначено комплекс необхідних судово-медичних експертиз.

У Камянському 13-річну дівчинку зґвалтував власний батько

В Одесі затримали 49-річного педофіла

31 березня в Одесі правоохоронці заарештували підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Ним виявився 49-річний житель Одеси, який ще у 2019 році створив сторінку у соціальній мережі, де прикидався молодим хлопцем.

Фото: Depositphotos

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