В Одессе правоохранители арестовали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки.

Им оказался 49-летний житель Одессы, который еще в 2019 году создал страницу в социальной сети, где притворялся молодым парнем.

После этого между ним и потерпевшей девочкой завязалась интернет-дружба, в ходе которой он получил от нее фото интимного характера.

Злоумышленник начал ей звонить, представляясь представителем специального органа, который контролирует распространение в интернете порнографии, и угрожал, что отправит это фото ее родителям и знакомым.

За то, чтобы фото никто не получил, преступник требовал с ним встретиться и девочка, боясь осуждения, позволила ему прийти к себе домой, пока мать была на работе.

Там он изнасиловал девочку, а затем угрожал и продолжал свое развращение течении двух лет.

Лишь через два года потерпевшая рассказала об этом маме, а та сразу обратилась в правоохранительные органы.

Во время обыска по месту жительства задержанного, полиция изъяла мобильный телефон и ноутбук, где нашли переписки с другими девочками, а также порнографические фото и видео с участием задержанного и несовершеннолетних.

Сейчас мужчине сообщено подозрение по ч 3 и 4 статьи 152 об изнасиловании.

Задержание насильников

23 марта Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области вынес приговор еще одному насильнику, который надругался над собственной несовершеннолетней падчерицей.

33-летний житель Белгород-Днестровского района получил 12 лет тюрьмы.