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Софія Зінов'єва |

На блокпості у Сватово з невідомих причин загинув поліцейський

На Луганщині загинув 34-річний поліцейський Денис Миронов під час несення служби на блокпості неподалік міста Сватове. Поліція не повідомила причину та обставини смерті правоохоронця.

На блокпості у Сватово з невідомих причин загинув поліцейський

Старший лейтенант Денис Миронов був інспектором батальйону особливого призначення Миротворець ГУНП Київської області.

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Відомо лише, що чоловік помер 6 квітня о 8.30 ранку на своєму посту.

Поліція Київщини висловила співчуття рідним загиблого.

– За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків, – зазначили у Нацполіції.

Це не перший випадок смерті поліцейського цього року. 4 березня у Львові помер патрульний поліцейський, який випадково поцілив у себе зі зброї, а від отриманого поранення загинув на місці.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що інцидент стався просто на робочому місці правоохоронця.

Джерело: Нацполіція

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