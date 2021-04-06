На Луганщині загинув 34-річний поліцейський Денис Миронов під час несення служби на блокпості неподалік міста Сватове. Поліція не повідомила причину та обставини смерті правоохоронця.

Старший лейтенант Денис Миронов був інспектором батальйону особливого призначення Миротворець ГУНП Київської області.

Відомо лише, що чоловік помер 6 квітня о 8.30 ранку на своєму посту.

Поліція Київщини висловила співчуття рідним загиблого.

– За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків, – зазначили у Нацполіції.

Це не перший випадок смерті поліцейського цього року. 4 березня у Львові помер патрульний поліцейський, який випадково поцілив у себе зі зброї, а від отриманого поранення загинув на місці.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що інцидент стався просто на робочому місці правоохоронця.