Вранці 4 березня у Львові застрелився патрульний поліцейський. Від отриманого поранення він загинув на місці.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

У своєму Facebook він зазначив, що інцидент стався на робочому місці поліцейського, в Управлінні патрульної поліції на вулиці Перфецького.

– Сьогодні зранку після шикування в Управлінні патрульної поліції з невідомих причин працівник патрульної поліції вистрілив собі в голову на роботі.

За непідтвердженою інформацією, жахливий інцидент стався через необережність поводження зі зброєю.

На місці події працюють правоохоронці, усі обставини з’ясовуються.

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