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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Після шикування: у Львові застрелився патрульний поліцейський

Вранці 4 березня у Львові застрелився патрульний поліцейський. Від отриманого поранення він загинув на місці.

Після шикування: у Львові застрелився патрульний поліцейський

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

У своєму Facebook він зазначив, що інцидент стався на робочому місці поліцейського, в Управлінні патрульної поліції на вулиці Перфецького.

– Сьогодні зранку після шикування в Управлінні патрульної поліції з невідомих причин працівник патрульної поліції вистрілив собі в голову на роботі.

За непідтвердженою інформацією, жахливий інцидент стався через необережність поводження зі зброєю.

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На місці події працюють правоохоронці, усі обставини з’ясовуються.

На Луганщині військовий застрелив солдата

Восени минулого року на Луганщині військовий застрелив солдата, після чого намагався видати інцидент за самогубство.

Встановлено, що чоловік скоїв вбивство напідпитку.

21-річний солдат загинув від поранення в область потилиці.

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