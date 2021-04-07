Побили і змусили купатися в ставку: у Торецьку школярки познущалася над однокласницею

У Торецьку Донецької області компанія школярок на чолі з 14-річною дівчиною побили і познущалися над своєю ровесницею.

Слідством встановлено, що для мордування дівчата обрали місцевий ставок, де майже не було людей.

Спочатку вони ображали беззахисну дівчинку, потім по черзі почали наносити удари в голову та обличчя.

Наприкінці школярку змусили повністю роздягнутися і штовхнули у воду.

Усі свої знущання дівчата знімали на смартфони, а роликами ділилися у соцмережах. Після того, як це побачили дорослі, відео були видалені.

У якому стані перебуває постраждала дівчинка, наразі невідомо: за даними поліції, вона отримала забійні рани обличчя та голови.

Попередньо відомо, що причиною знущань та мордувань могла стати особиста образа.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 126 (Побої та мордування неповнолітньої) КК України.

Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії, встановлюються всі свідки та обставини події.

На Донеччині чоловік знущався над батьками

В одному із сіл Покровського району Донецької області 43-річний чоловік бив та знущався над своїми хворими батьками.

На початку березня рішенням суду чоловіка визнали винним і засудили до 1 року 8 місяців позбавлення волі.

Було встановлено, що він постійно вимагав у пенсіонерів гроші на алкоголь та наркотики, часто піднімав руку на батьків і навіть погрожував вбивством.

Джерело: Донецька обласна прокуратура