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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Месть за измену: экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру

Столичная полиция накануне, 6 апреля, около 22.00 получила вызов о пожаре в квартире многоэтажки на улице Героев Обороны.

Підпал авто

На место выехали пожарные, оперативники, патрульные и скорая.

По данным полиции, между 45-летним мужчиной и его женой возник конфликт, в результате которого он поджег квартиру.

Подозреваемого задержали. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 194 УКУ. Это — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, проверяется причастность мужчины к поджогу автомобиля потерпевшей, совершенному перед этим.

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По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Киевсовета Виталии Даниленко, который в 2014-м возглавлял столичную Комиссию по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Выяснилось, что именно он первый вызвал полицию и на момент поджога в квартире находилась его жена и четверо несовершеннолетних детей.

Соседи рассказали, что нетрезвый мужчина, который приехал на Bentley, поджег квартиру на 16 этаже. Поэтому его жителей эвакуировали, а поджигателя задержали.

По их словам, за несколько дней до этого инцидента он сжег Mercedes жены.

Свои действия Даниленко объяснил тем, жена ему изменяет.

Патрульной полиции он сказал, что якобы не может забрать у жены свое ружье. Там также подтвердили, что на момент поджога в квартире находились его жена и четверо детей.

— Во время обработки вызова также стало известно, что авто Bentley, водителем которого является заявитель, разыскивается за поджог автомобиля Mercedes, который принадлежит его жене, — говорится в сообщении.

 

  • Підпал авто і квартири
  • Підпал авто і квартири
  • Підпал авто і квартири
  • Підпал авто і квартири
  • Підпал авто і квартири
  • Підпал авто і квартири
  • Підпал авто і квартири
  • Підпал авто і квартири
Месть за измену: экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру / 4 фотографии

В августе 2020 года в центре Киева мужчина поджег автомобиль. 39-летний житель Бориспольского района перед тем облил машину зажигательной смесью.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Согласно статье, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Источники: Нацполиция, Киев Оперативний

Фото: Киев Оперативный, Нацполиция

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