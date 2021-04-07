Столична поліція напередодні, 6 квітня, близько 22.00 отримала виклик про пожежу у квартирі багатоповерхівки на вулиці Героїв Оборони.

На місце виїхали пожежники, оперативники, патрульні та швидка.

За даними поліції, між 45-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт, в результаті якого він підпалив квартиру.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч. 2 ст. 194 ККУ. Це – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає покарання від трьох до десяти років позбавлення волі.

Окрім того, перевіряється причетність чоловіка до підпалу автівки потерпілої, скоєного перед цим.

За даними ЗМІ, йдеться про екс-депутата Київради Віталія Даниленка, який у 2014-му очолював столичну Комісію з питань сім’ї, молоді та спорту.

З’ясувалося, що саме він перший викликав поліцію і на момент підпалу у квартирі знаходилася його дружина та четверо неповнолітніх дітей.

Сусіди розповіли, що нетверезий чоловік, який приїхав на Bentley,підпалив квартиру на 16 поверсі. Тому його мешканців евакуювали, а палія затримали.

За їх словами, за кілька днів до цього інциденту він спалив Mercedes дружини.

Свої дії Даниленко пояснив тим, дружина йому зраджує.

У серпні 2020 року у центрі Києва чоловік підпалив автомобіль. 39-річний житель Бориспільського району перед тим облив машину запальною сумішшю.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна). Згідно зі статтею чоловікові загрожує до 10 років в’язниці.