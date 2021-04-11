В Киеве мужчина поймал и полтора часа насиловал 17-летнюю девушку.
Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Братиславской, 18-б.
Злоумышленника задержали местные жители. По их информации, во время этого процесса он несколько раз упал и ударился головой.
Они вызвали полицию. На момент прибытия правоохранителей мужчина пришел в сознание. Его отправили в СИЗО.
В полиции Киева пока не уточняют информацию по поводу инцидента.
Изнасилование в Каменском
В Каменском Днепропетровской области отец изнасиловал свою 13-летнюю дочь.
В полицию об инциденте сообщила 50-летняя женщина, мать девочки.
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Источник: ДТП.kiev.ua