У Києві чоловік спіймав і півтори години ґвалтував 17-річну дівчину.
Інцидент стався у дворі житлового будинку на вулиці Братиславській, 18-б.
Зловмисника затримали місцеві мешканці. За їхньою інформацією, під час цього процесу він кілька разів впав і вдарився головою.
Вони викликали поліцію. На час прибуття правоохоронців чоловік прийшов до тями. Його відправили до СІЗО.
У поліції Києва поки не уточнюють інформацію щодо цього інциденту.
Зґвалтування у Кам’янському
У Кам’янському Дніпропетровської області батько зґвалтував свою 13-річну доньку.
У поліцію про інцидент повідомила 50-річна жінка, мати дівчинки.
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Джерело: ДТП.kiev.ua