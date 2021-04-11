У Києві чоловік спіймав і півтори години ґвалтував 17-річну дівчину.

Інцидент стався у дворі житлового будинку на вулиці Братиславській, 18-б.

Зловмисника затримали місцеві мешканці. За їхньою інформацією, під час цього процесу він кілька разів впав і вдарився головою.

Вони викликали поліцію. На час прибуття правоохоронців чоловік прийшов до тями. Його відправили до СІЗО.

У поліції Києва поки не уточнюють інформацію щодо цього інциденту.

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Зґвалтування у Кам’янському

У Кам’янському Дніпропетровської області батько зґвалтував свою 13-річну доньку.

У поліцію про інцидент повідомила 50-річна жінка, мати дівчинки.

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Джерело: ДТП.kiev.ua