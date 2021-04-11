В Киеве мужчина надел гайку на свой половой орган, однако снять самостоятельно крепежное изделие с резьбовым отверстием не смог.

Мужчину доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №3, расположенную на улице Петра Запорожца, 26 в столице.

Отмечается, что медицинские работники не смогли самостоятельно помочь с этой проблемой мужчине. По этой причине медики позвали на помощь спасателей.

Операция прошла удачно, несмотря на то, что спасение этой части тела требовало специального оборудования, осторожности и ювелирной точности.

Медики и спасатели смогли помочь пострадавшему освободить свой половой орган от гайки без единой царапины. Киевская служба спасения советует быть осторожными и не экспериментировать со своим телом с помощью посторонних предметов.







В Киеве спасатели спилили гайку, которую мужчина надел на свой половой орган / 2 фотографии

В США нашли пропавшую без вести женщину

В США нашли женщину, которая пропала без вести 3 марта в округе Палм-Бич штата Флорида. Девушку обнаружил голой и живой в дождевой канализации случайный прохожий, который услышал ее крик.

Пожарные вытащили 43-летнюю Линдси Кеннеди из канализации, однако полиция не знает, как женщина туда попала и сколько времени она находилась в канализации.

По словам ее матери, у женщины есть проблемы с психическим здоровьем и наркотиками. Сама же Линдси рассказала офицерам, что наткнулась на тоннель и ей стало интересно, куда он ведет.

Фото: Киевская служба спасения

Источник: Киевская служба спасения