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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Києві рятувальники спиляли гайку, яку чоловік насунув на свій статевий орган

У Києві чоловік насунув гайку на свій статевий орган, проте зняти самостійно кріпильний виріб з нарізевим отвором не зміг.

У Києві рятувальники спиляли гайку, яку чоловік насунув на свій статевий орган

Чоловіка доставили до Київської міської клінічної лікарні №3, яка розташована на вулиці Петра Запорожця, 26 у столиці.

Зазначається, що медичні працівники не змогли самостійно допомогти з цією проблемою чоловікові. З цієї причини медики покликали на допомогу рятувальників.

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Операція пройшла вдало, попри те, що порятунок цієї частини тіла вимагав спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності.

Медики та рятувальники змогли допомогти постраждалому звільнити свій статевий орган від гайки без жодної подряпини. Київська служба порятунку радить бути обережними та не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.

  • У Києві рятувальники спиляли гайку, яку чоловік насунув на свій статевий орган
  • У Києві рятувальники спиляли гайку, яку чоловік насунув на свій статевий орган
  • У Києві рятувальники спиляли гайку, яку чоловік насунув на свій статевий орган
  • У Києві рятувальники спиляли гайку, яку чоловік насунув на свій статевий орган
У Києві рятувальники спиляли гайку, яку чоловік насунув на свій статевий орган / 2 фотографии

У США знайшли зниклу безвісти жінку

У США знайшли жінку, яка зникла безвісти 3 березня в окрузі Палм-Біч штату Флорида. Дівчину виявив голою та живою у дощовій каналізації випадковий перехожий, який почув її крик.

Пожежники витягли 43-річну Ліндсі Кеннеді з каналізації, проте поліція не знає, як жінка туди потрапила і скільки часу вона перебувала у каналізації.

За словами її матері, у жінки є проблеми з психічним здоров’ям та наркотиками. Сама ж Ліндсі розповіла офіцерам, що натрапила на тунель та їй стало цікаво, куди він веде.

Фото: Київська служба порятунку

Джерело: Київська служба порятунку

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