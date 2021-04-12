В Киеве женщина засунула пальцы в насадку ручного блендера. Ей понадобилась помощь спасателей.

12 апреля в Киевскую службу спасения сообщили о том, что женщина засунула руку в ножи блендера. В результате пальцы женщины зажевало.

Поэтому спасатели быстро прибыли на место происшествия, чтобы помочь ей. Для освобождения пальцев женщины из блендера они решили распилить ножку электроприбора.

Спасателям удалось сохранить пальцы женщине. Только на одном остался порез от ножей блендера.

Также они сразу оказали медицинскую помощь пострадавшей.

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В Киеве женщина засунула пальцы в блендер — на помощь приехали спасатели / 5 фотографий



















В Киеве женщина засунула пальцы в блендер — на помощь приехали спасатели / 5 фотографий

В Киеве мужчина надел гайку на половой орган

Недавно в Киеве мужчина надел гайку на половой орган, однако снять самостоятельно крепежное изделие с резьбовым отверстием не смог.

Медики и спасатели смогли помочь пострадавшему освободить половой орган от гайки без единой царапины.

Источник: Киевская служба спасения

Фото: Киевская служба спасения