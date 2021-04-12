11 квітня у місті Дрогобич Львівської області під час руху загорівся автобус. Опіки першого ступеня правої кінцівки отримав водій транспортного засобу – чоловік 1972 року народження. Його госпіталізували до лікарні.

Вогонь повністю охопив салон автобуса, а також знищив моторний відсік. Рятувальники ДСНС отримали повідомлення про подію о 16.40, через дев’ять хвилин пожежу локалізували, а о 16.55 повністю ліквідували.

Наразі встановлюються причини загоряння.







Вогонь охопив весь салон: у Дрогобичі під час руху загорівся автобус / 2 фотографии

Пожежа у Запоріжжі

У ніч на 5 квітня у Запоріжжі сталася пожежа у житловому будинку – загорілася квартира на п’ятому поверсі. Вогонь охопив площу 20 кв. м. Внаслідок надзвичайної ситуації померли троє людей.

Схожа ситуація також сталася наприкінці березня на Черкащині. Тоді внаслідок пожежі у житловому будинку також загинуло троє осіб, двоє з них – діти.