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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Вогонь охопив весь салон: у Дрогобичі під час руху загорівся автобус

11 квітня у місті Дрогобич Львівської області під час руху загорівся автобус. Опіки першого ступеня правої кінцівки отримав водій транспортного засобу – чоловік 1972 року народження. Його госпіталізували до лікарні.

загорівся автобус у Дрогобичі

Вогонь повністю охопив салон автобуса, а також знищив моторний відсік. Рятувальники ДСНС отримали повідомлення про подію о 16.40, через дев’ять хвилин пожежу локалізували, а о 16.55 повністю ліквідували.

Наразі встановлюються причини загоряння.

  • загорівся автобус у Дрогобичі
  • У Дрогобичі під час руху загорівся автобус
  • загорівся автобус у Дрогобичі
  • У Дрогобичі під час руху загорівся автобус
Вогонь охопив весь салон: у Дрогобичі під час руху загорівся автобус / 2 фотографии
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Пожежа у Запоріжжі

У ніч на 5 квітня у Запоріжжі сталася пожежа у житловому будинку – загорілася квартира на п’ятому поверсі. Вогонь охопив площу 20 кв. м. Внаслідок надзвичайної ситуації померли троє людей.

Схожа ситуація також сталася наприкінці березня на Черкащині. Тоді внаслідок пожежі у житловому будинку також загинуло троє осіб, двоє з них – діти.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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