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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

В Запорожье горела квартира в многоэтажке, погибли три человека

В ночь с 4 на 5 апреля в Запорожье произошел пожар, который унес жизни троих человек.

ДСНС пожежа

Инцидент случился в многоэтажном доме на улице Добровольческих батальонов.

В квартире на пятом этаже жилого дома возник пожар.

Прибывшие на вызов спасатели ликвидировали огонь на площади 20 кв. м.

В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.

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В ГСЧС пока не называют причину пожара.

Пожар в Черкасской области

В конце марта во время пожара в Черкасской области погибли три человека.

Чрезвычайное происшествие унесло жизни бабушки и двух маленьких девочек. Спасателям удалось ликвидировать огонь в частном доме.

Другие новости о чрезвычайных происшествиях в Украине читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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