В ночь с 4 на 5 апреля в Запорожье произошел пожар, который унес жизни троих человек.
Инцидент случился в многоэтажном доме на улице Добровольческих батальонов.
В квартире на пятом этаже жилого дома возник пожар.
Прибывшие на вызов спасатели ликвидировали огонь на площади 20 кв. м.
В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.
В ГСЧС пока не называют причину пожара.
Пожар в Черкасской области
В конце марта во время пожара в Черкасской области погибли три человека.
Чрезвычайное происшествие унесло жизни бабушки и двух маленьких девочек. Спасателям удалось ликвидировать огонь в частном доме.
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