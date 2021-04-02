В Харькове произошел пожар в ангаре, в котором изготовляли подсолнечное масло.

В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

— Пожар в Харькове по улице Новомосковская на территории ООО Новобаварский бетон в одноэтажном здании ангарного типа возник в 4.18. В 5.39 спасателями пожар локализован, — отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работали 55 спасателей и 12 единиц техники.