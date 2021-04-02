В Харькове произошел пожар в ангаре, в котором изготовляли подсолнечное масло.
В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
— Пожар в Харькове по улице Новомосковская на территории ООО Новобаварский бетон в одноэтажном здании ангарного типа возник в 4.18. В 5.39 спасателями пожар локализован, — отметили в ГСЧС.
На месте происшествия работали 55 спасателей и 12 единиц техники.
Пожар в доме престарелых
12 марта в Киеве произошел пожар в доме престарелых. В Подольском районе на улице Лесозащитная, 11-б в трехэтажном здании на кровле началось возгорание.
По данным ГСЧС, в тот момент в доме находились 65 пожилых людей и 15 человек персонала. Все люди были эвакуированы на первый этаж спасателями.