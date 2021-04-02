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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Харькове горел ангар, где изготовляли подсолнечное масло — есть жертва

В Харькове произошел пожар в ангаре, в котором изготовляли подсолнечное масло.

ДСНС

В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

— Пожар в Харькове по улице Новомосковская на территории ООО Новобаварский бетон в одноэтажном здании ангарного типа возник в 4.18. В 5.39 спасателями пожар локализован, — отметили в ГСЧС.

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На месте происшествия работали 55 спасателей и 12 единиц техники.

Пожар в доме престарелых

12 марта в Киеве произошел пожар в доме престарелых. В Подольском районе на улице Лесозащитная, 11-б в трехэтажном здании на кровле началось возгорание.

По данным ГСЧС, в тот момент в доме находились 65 пожилых людей и 15 человек персонала. Все люди были эвакуированы на первый этаж спасателями.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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