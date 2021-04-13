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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Пытали утюгом и держали в заложниках: в Одесской области освободили иностранцев

Полиция Одесской области освободила двух граждан Греции, которых похитили участники преступной группировки, держали в заложниках и пытали в течение двух месяцев.

Пытали утюгом и держали в заложниках: в Одесской области освободили иностранцев

Целью преступников стали €600 тыс. и шесть квартир в элитных жилых районах Одессы.

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Заложниками стали 55-летний мужчина и его 27-летний племянник.

Злоумышленники угрожали им огнестрельным оружием, убийством и даже пытали горячим утюгом, пока один из иностранцев не передал им деньги и право собственности на недвижимость.

  • Пытали утюгом и держали в заложниках два месяца — ФОТО
  • Пытали утюгом и держали в заложниках два месяца — ФОТО
  • Пытали утюгом и держали в заложниках два месяца — ФОТО
  • Пытали утюгом и держали в заложниках два месяца — ФОТО
  • Пытали утюгом и держали в заложниках два месяца — ФОТО
  • Пытали утюгом и держали в заложниках два месяца — ФОТО
  • Пытали утюгом и держали в заложниках два месяца — ФОТО
  • Пытали утюгом и держали в заложниках два месяца — ФОТО
Пытали утюгом и держали в заложниках: в Одесской области освободили иностранцев / 4 фотографии

Правоохранители задержали двух подозреваемых, на данный момент продолжаются следственные действия и обыски, полиция устанавливает круг лиц, причастных к преступлению.

Держали в заложниках три года

В Николаеве трое злоумышленников держали в плену киевлянина, чтобы завладеть его недвижимостью в столице.

Мужчина считался пропавшим без вести с 2017 года, а затем в полицию поступила информация о том, где он может находиться.

Впоследствии в полицию обратилась еще одна девушка и заявила, что эти люди присвоили и ее жилье.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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