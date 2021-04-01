PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Миколаєві звільнили чоловіка, якого три роки тримали в заручниках

У Миколаєві троє зловмисників утримували у полоні киянина три роки, щоб привласнити його квартиру у столиці.

У Миколаєві звільнили чоловіка, якого три роки тримали в заручниках

Потерпілий вважався зниклим безвісти із 2017 року. До поліції надійшла інформація, де може перебувати зниклий чоловік. Згодом у помешканні Миколаєві виявили 52-річного потерпілого та 49-річного киянина. За попередніми даними, його також могли полонити проти волі.

Трьох зловмисників затримали – це мешканці Миколаївської та Запорізької області 1958, 1974, 1969 років народження. До поліції також звернулася ще одна українка. Дівчина розповіла, що ці люди привласнили її житло, а її поселили у будинок у селі в Миколаївській області. Поліція перевіряє цю інформацію.

Читайте
Заради квартири: у Києві жінка вбила чоловіка та спалювала його рештки у лісі

Правопорушників підозрюють за статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та статтею 190 (Шахрайство) КК України. Затакі дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві викрали пенсіонерку заради квартири

У Києві викрали 78-річну бабусю на очах її онучки заради квартири. Незнайомці посадили пенсіонерку до машини та поїхали. Онука запам’ятала прикмети авто та чоловіків, які розповіла правоохоронцям.

Згодом правоохоронці зупинили машину з ймовірними викрадачами. У салоні були невідомі особи та налякана бабуся. Зловмисників затримали.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка