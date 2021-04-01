У Миколаєві звільнили чоловіка, якого три роки тримали в заручниках

У Миколаєві троє зловмисників утримували у полоні киянина три роки, щоб привласнити його квартиру у столиці.

Потерпілий вважався зниклим безвісти із 2017 року. До поліції надійшла інформація, де може перебувати зниклий чоловік. Згодом у помешканні Миколаєві виявили 52-річного потерпілого та 49-річного киянина. За попередніми даними, його також могли полонити проти волі.

Трьох зловмисників затримали – це мешканці Миколаївської та Запорізької області 1958, 1974, 1969 років народження. До поліції також звернулася ще одна українка. Дівчина розповіла, що ці люди привласнили її житло, а її поселили у будинок у селі в Миколаївській області. Поліція перевіряє цю інформацію.

Правопорушників підозрюють за статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та статтею 190 (Шахрайство) КК України. Затакі дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві викрали пенсіонерку заради квартири

У Києві викрали 78-річну бабусю на очах її онучки заради квартири. Незнайомці посадили пенсіонерку до машини та поїхали. Онука запам’ятала прикмети авто та чоловіків, які розповіла правоохоронцям.

Згодом правоохоронці зупинили машину з ймовірними викрадачами. У салоні були невідомі особи та налякана бабуся. Зловмисників затримали.