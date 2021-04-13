Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО

Поліція Одещини звільнила двох громадян Греції, яких викрали учасники злочинного угрупування, тримали у заручниках та катували протягом двох місяців.

Ціллю злочинців стали €600 тис. та шість квартир в елітних житлових районах Одеси.

Заручниками стали 55-річний чоловік та його 27-річний племінник.

Зловмисники погрожували їм вогнепальною зброєю, вбивством та навіть катували гарячою праскою, поки один із іноземців не передав їм гроші та право власності на нерухомість.















Катували праскою і тримали в заручниках: на Одещині звільнили іноземців / 4 фотографии

Правоохоронці затримали двох підозрюваних, наразі тривають слідчі дії та обшуки, поліція встановлює коло осіб причетних до злочину.

Тримали у заручниках три роки

У Миколаєві троє зловмисників тримали у полоні киянина, щоб заволодіти його нерухомістю у столиці.

Чоловік вважався зниклим безвісті з 2017 року, а потім до поліції надійшла інформація, де він може перебувати.

Згодом до поліції звернулась ще одна дівчина та заявила, що ці люди привласнили також і її житло.