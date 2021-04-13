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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Катували праскою і тримали в заручниках: на Одещині звільнили іноземців

Поліція Одещини звільнила двох громадян Греції, яких викрали учасники злочинного угрупування, тримали у заручниках та катували протягом двох місяців.

Катували праскою і тримали в заручниках: на Одещині звільнили іноземців

Ціллю злочинців стали 600 тис. та шість квартир в елітних житлових районах Одеси.

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Заручниками стали 55-річний чоловік та його 27-річний племінник.

Зловмисники погрожували їм вогнепальною зброєю, вбивством та навіть катували гарячою праскою, поки один із іноземців не передав їм гроші та право власності на нерухомість.

  • Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО
  • Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО
  • Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО
  • Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО
  • Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО
  • Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО
  • Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО
  • Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО
Катували праскою і тримали в заручниках: на Одещині звільнили іноземців / 4 фотографии

Правоохоронці затримали двох підозрюваних, наразі тривають слідчі дії та обшуки, поліція встановлює коло осіб причетних до злочину.

Тримали у заручниках три роки

У Миколаєві троє зловмисників тримали у полоні киянина, щоб заволодіти його нерухомістю у столиці.

Чоловік вважався зниклим безвісті з 2017 року, а потім до поліції надійшла інформація, де він може перебувати.

Згодом до поліції звернулась ще одна дівчина та заявила, що ці люди привласнили також і її житло.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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