Катували праскою і тримали у заручниках два місяці – ФОТО

Поліція Одещини звільнила двох громадян Греції, яких викрали учасники злочинного угрупування, тримали у заручниках та катували протягом двох місяців.
Ціллю злочинців стали €600 тис. та шість квартир в елітних житлових районах Одеси.
Заручниками стали 55-річний чоловік та його 27-річний племінник.
Зловмисники погрожували їм вогнепальною зброєю, вбивством та навіть катували гарячою праскою, поки один із іноземців не передав їм гроші та право власності на нерухомість.
Правоохоронці затримали двох підозрюваних, наразі тривають слідчі дії та обшуки, поліція встановлює коло осіб причетних до злочину.
Тримали у заручниках три роки
У Миколаєві троє зловмисників тримали у полоні киянина, щоб заволодіти його нерухомістю у столиці.
Чоловік вважався зниклим безвісті з 2017 року, а потім до поліції надійшла інформація, де він може перебувати.
Згодом до поліції звернулась ще одна дівчина та заявила, що ці люди привласнили також і її житло.