В Киеве полиция задержала патологоанатомов, которые требовали взятки за выдачу тел умерших от коронавируса их родственникам и другие услуги, которые должны быть бесплатными.

Задержанными оказались заведующий патологоанатомическим отделением и врач, которые за деньги обещали подготовить и выдать тело умершего человека.

Взятку фигуранты требовали и за ускорение вскрытия, хранения тел в холодильных камерах морга и подготовку к захоронению.

Правоохранители задержали медиков с поличным, при передаче очередной суммы денег.

Сейчас продолжается досудебное расследование, полиция устанавливает причастность других лиц к этой сделке.

Коррупция в больнице Запорожья

СБУ разоблачила коррупционную схему в запорожской больнице, должностные лица которой требовали деньги за бесплатные услуги.

По данным следствия, взятки просили за проведение бесплатных нейрохирургических операций у граждан с инвалидностью 1 и 2 групп, а чтобы легализовать свою деятельность, фигуранты давали пациентам подписывать заявления о добровольном взносе.