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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

У Києві лікарі вимагали гроші за видачу тіл померлих від Covid-19

У Києві поліція затримала патологоанатомів, які вимагали хабарі за видачу тіл померлих від коронавірусу їх родичам та інші послуги, які повинні бути безкоштовними.

У Києві лікарі вимагали гроші за видачу тіл померлих від Covid-19

Затриманими виявились завідувач паталогоанатомічним відділенням та лікар, які за гроші обіцяли підготувати та видати тіло померлої людини.

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Хабар фігуранти вимагали і за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах моргу та підготовку до поховання.

Правоохоронці затримали медиків на гарячому, під час передання чергової суми грошей.

Наразі триває досудове розслідування, поліція встановлює причетність інших осіб до цієї оборудки.

Корупція у лікарні Запоріжжя

СБУ викрила корупційну схему у запорізькій лікарні, посадовці якої вимагали гроші за безкоштовні послуги.

За даними слідства, хабара просили за проведення безкоштовних нейрохірургічних операцій у громадян з інвалідністю 1 та 2 груп, а щоб легалізувати свою діяльність, фігуранти давали пацієнтам підписувати заяви про добровільний внесок.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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