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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Голова и туловище — в сумке, ноги — отдельно: во Львове дети нашли расчлененное тело

Во Львове на стихийной свалке среди мусора дети нашли человеческие останки, пока полиция не уточняет, кому они принадлежат.

мусор

Местные подростки собирались порыбачить и хотели собрать немного пенопласта, который сюда подвозит автомобиль вместе со строительными отходами. Среди мусора они нашли кости человеческих ног и вызвали полицию.

Полицейские, прибывшие на вызов, нашли еще более ужасную находку — хозяйственную сумку с расчлененным человеческим телом, головой и туловищем.

Пока полиция не комментирует, кто стал жертвой насилия и как расчлененное тело попало на свалку.

Они будут проводить экспертизу, но пока говорят, что остаткам человеческого тела около полугода.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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