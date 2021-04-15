Во Львове на стихийной свалке среди мусора дети нашли человеческие останки, пока полиция не уточняет, кому они принадлежат.

Местные подростки собирались порыбачить и хотели собрать немного пенопласта, который сюда подвозит автомобиль вместе со строительными отходами. Среди мусора они нашли кости человеческих ног и вызвали полицию.

Полицейские, прибывшие на вызов, нашли еще более ужасную находку — хозяйственную сумку с расчлененным человеческим телом, головой и туловищем.

Пока полиция не комментирует, кто стал жертвой насилия и как расчлененное тело попало на свалку.

Они будут проводить экспертизу, но пока говорят, что остаткам человеческого тела около полугода.

Тело ребенка в пакете

В Харьковской области женщина родила мертвого ребенка и спрятала его тело в сумке.

Младенец пролежал в пакете в сарае полгода.

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