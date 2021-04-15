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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Голова та тулуб – у сумці, ноги – окремо: у Львові діти знайшли розчленоване тіло

У Львові на стихійному звалищі серед сміття діти знайшли людські рештки, поки поліція не уточнює, кому вони належать.

мусор

Місцеві підлітки збиралися порибалити та хотіли зібрати трішки пінопласту, який сюди підвозить автомобіль разом з будівельним непотребом. Серед сміття вони знайшли кістки людських ніг та викликали поліцію.

Правоохоронці, які прибули на виклик, знайшли ще більш жахливу знахідку – господарську сумку з розчленованим людським тілом, головою та тулубом.

Поки поліція не коментує, хто був жертвою насилля та як розчленоване тіло потрапило на звалище.

Вони проводитимуть експертизу, але попереднього говорять, що залишкам людського тіла близько півроку.

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Тіло дитини у пакеті

У Харківській області жінка народила мертву дитину та сховала її тіло у сумці.

Немовля пролежало у пакеті у сараї півроку.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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