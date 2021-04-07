Женщина во время выпивки призналась мужу о спрятанном трупе младенца

Двухэтажный дом в поселке Коротич в Харьковской области, больше года снимала семья с двумя детьми. Старшей девочке — 14, меньшему мальчику всего три года. Жили тихо и ничего криминального соседи за ними не замечали.

В тот вечер полицию в свой дом вызвал 44-летний глава семейства. Он рассказал, что на днях во дворе собственноручно похоронил мертвого младенца. До этого ребенок полгода пролежал в сумке в сарае. Туда сразу после родов маленький труп отнесла его жена.

— Во время распития спиртных напитков она призналась своему сожителю, повела его в сарай, отдала пакет и сожитель закопал младенца на территории двора, — рассказала сотрудница Харьковского районного управления полиции №1 Виктория Зиновьева.

Люди рассказывают: осенью прошлого года заметили — их соседка Юлия поправилась. Она родила в октябре 2020 года, но тайно, у себя дома. Тогда ее муж был на заработках в Киеве. Ему она рассказала, что оставила младенца в больнице. И только недавно призналась, что спрятала ребенка, потому что он родился мертвым.

После того, что произошло, квартирантов и след простыл. По словам соседей, участвовавших в следственном эксперименте, — это была девочка. Действительно ли родился ребенок мертвым? Или ее специально на тот свет отправила родная мать? Это еще выясняют следователи и эксперты.

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Сейчас женщина сотрудничает со следствием. Пока Юлии инкриминируют умышленное убийство новорожденного ребенка. Наказание по этой статье — до пяти лет заключения. Двух других детей подозреваемой, в другой поселок, забрала их бабушка.

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