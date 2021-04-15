На Київщині у лісі знайшли зниклого дворічного хлопчика Богдана Уніченка. На його пошуки знадобилося менше доби.

– Знайшли хлопчика! Це найкращій у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку. Дякую всім, – повідомив поліцейський Андрій Нєбитов.

Правоохоронці наголосили, що нині життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

До пошуків зниклої дитини залучили рятувальників, працівників Нацполіції, Нацгвардії, лісників та волонтерів. Загалом понад 200 осіб. Окрім того, залучили ще й вертоліт ДСНС.

Дворічний хлопчик зник 14 квітня в селі Рагівка Вишгородського району на Київщині. Пошуки тривали усю ніч і протягом дня 15 квітня.