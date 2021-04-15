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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Київщині знайшли зниклого дворічного хлопчика – пошуки тривали менше доби

На Київщині у лісі знайшли зниклого дворічного хлопчика Богдана Уніченка. На його пошуки знадобилося менше доби.

На Київщині знайшли зниклого дворічного хлопчика – пошуки тривали менше доби

– Знайшли хлопчика! Це найкращій у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку. Дякую всім, – повідомив поліцейський Андрій Нєбитов.

Правоохоронці наголосили, що нині життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

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До пошуків зниклої дитини залучили рятувальників, працівників Нацполіції, Нацгвардії, лісників та волонтерів. Загалом понад 200 осіб. Окрім того, залучили ще й вертоліт ДСНС.

Дворічний хлопчик зник 14 квітня в селі Рагівка Вишгородського району на Київщині. Пошуки тривали усю ніч і протягом дня 15 квітня.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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