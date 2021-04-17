От 4 до 40 тыс. грн: как киевский морг торговал телами умерших

В одной из столичных больниц в морге устроили коррупционную схему, в рамках которой родным буквально приходилось выкупать тела умерших. Ежедневно больница выдает два-три тела для захоронения.

Стоимость услуг в морге оценивали от 4 до 40 тыс. грн.

— Последний факт, на котором как раз и были задержаны эти врачи, он вообще вопиющий. Они требовали деньги за бесплатные услуги, но речь шла о подготовке тела умершей женщины, которая болела коронавирусом. Они обещали предоставить возможность похоронить эту женщину в открытом гробу, — рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Именно во время передачи денег за тело больной коронавирусом женщины и схватили негодяев.

Тетя Марины тоже умерла от Covid-19 в этой же больнице. В морге покойницу должны были положить в специальную капсулу. Деньги родственница заплатила, однако тело тети получила в обычном гробу. У женщины требовали 4 тыс. грн. предоплаты, еще 22 тыс. грн на следующий день, а также еще 4 тыс. грн якобы санитарам.

Организовал этот бизнес заведующий морга вместе со своим заместителем, говорят в прокуратуре. Руководитель Александр Боринфельд еще и председатель профсоюзного комитета восьми больниц. Это заведение — опорное для больных Covid-19. В прошлом году медик даже на протесты выходил через невыплаченной коронавирусной надбавки.

В этой схеме якобы был и третий человек. Некий Вася Черный, он не трудоустроен в больнице.

Руководство больницы тоже открещивается от взяточников. Мол, коллеги они образцовые. А вот за что брали деньги — еще предстоит разобраться. Потому что некоторые услуги морга — действительно платные.

А вот коллеги задержанных врачей считают, что их подставили конкуренты из частных фирм.

Коррупция в Украине

В городе Каменское на Днепропетровщине поймали на взятке адвоката и следователя Национальной полиции. Майор полиции придумала преступную схему по получению средств от матери парня, которого подозревают в совершении ДТП.

Для реализации замысла полицейская сговорилась со знакомым адвокатом. Тот заключил договор с матерью виновника ДТП о предоставлении услуг. После этого он сообщил женщине, что для закрытия уголовного производства необходимо заплатить $5 тыс.