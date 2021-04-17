Від 4 до 40 тис. грн: як київський морг торгував тілами померлих

В одній зі столичних лікарень в морзі влаштували корупційну схему, в рамках якої рідним буквально доводилося викупляти тіла померлих. Щодня лікарня видає два-три тіла для поховання.

Вартість послуг у морзі оцінювали від 4 до 40 тис. грн.

– Останній факт, на якому якраз і були затримані ці лікарі, він взагалі кричущий. Вони вимагали кошти за безоплатні послуги, але йшлося про підготовку тіла померлої жінки, яка хворіла на коронавірус. Вони обіцяли надати можливість поховати цю жінку у відкритій труні, – розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Саме під час передачі грошей за тіло хворої коронавірусом жінки і схопили негідників.

Тітка Марини теж померла від Covid-19, у цій самій лікарні. У морзі небіжчицю мали покласти у спеціальну капсулу. Гроші родичка заплатила, проте тіло тітки отримала у звичайній труні. У жінки вимагали 4 тис. грн. передоплати, ще 22 тис. грн наступного дня, а також ще 4 тис. Грн ніби-то санітарам.

Організував цей бізнес завідувач моргу разом зі своїм заступником, кажуть у прокуратурі. Керівник Олександр Борінфельд ще й голова профспілкового комітету восьми лікарні. Цей заклад – опорний для хворих на Covid-19. Минулого року медик навіть на протести виходив, через невиплачені коронавірусні надбавки.

У цій схемі ніби-то була і третя людина. Такий собі Вася Чорний, який не працевлаштований у лікарні.

Керівництво лікарні теж відхрещується від хабарників. Мовляв, колеги вони зразкові. А от за що брали гроші – ще треба розібратися. Бо деякі послуги моргу – дійсно платні.

А от колеги затриманих лікарів вважають що їх підставили конкуренти із приватних фірм.

Корупція в Україні

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині затримали на хабарі адвоката та слідчу Національної поліції. Майор поліції придумала злочинну схему з отримання коштів від матері хлопця, якого підозрюють вчиненні ДТП.

Для реалізації задуму поліцейська змовилася зі знайомим адвокатом. Той уклав договір з матір’ю винуватця ДТП щодо надання послуг. Після цього він повідомив жінці, що для закриття кримінального провадження необхідно заплатити $5 тис.