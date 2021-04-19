Перевірка авто і документів: в Україні почалися масштабні антитерористичні навчання

Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання у більшості регіонів країни.
Вони будуть масштабними та багатоетапними: силовики відпрацьовуватимуть дії із захисту кордонів держави та стратегічно важливих об’єктів.
Під час навчань СБУ в окремих районах можливе тимчасове введення особливого режиму, обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, а також огляд автомобілів.
– Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам. Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян, – йдеться у повідомленні.
Також представники СБУ звернулися до громадян з проханням повідомляти про такі випадки:
- перебування підозрілих осіб з підвищеним інтересом до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
- поява підозрілих транспортних засобів поблизу стратегічних об’єктів;
- виявлення підозрілих предметів;
- отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності.
Для цього працює спеціальний телефон довіри 0 800 501 482.
Які саме області було обрано для проведення таких навчань, наразі не повідомляється.
Навчання СБУ
16 квітня антитерористичні навчання СБУ розпочалися у Сумській області, а також на Харківщині та Херсонщині.
В Сумській ОДА підтвердили, що навчання силовиків пройдуть в умовах, що максимально наближені до реальної ситуації та триватимуть до кінця травня.
Окрім підрозділів СБУ, участь у навчаннях беруть представники Нацгвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби України та Військової служби правопорядку.