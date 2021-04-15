16 апреля СБУ проведет антитеррористические учения в Сумской области, особое внимание будет уделяться пограничным районам.

Участие в учениях примут подразделения СБУ, Нацгвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины и Военной службы правопорядка.

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации и продлятся до конца мая, сообщили в Сумской облгосадминистрации.

Во время учений будут использовать реальное огнестрельное оружие, военную технику и радиотехнические средства.

— В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта. В связи с этим СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность, — отметили в облгосадминистрации.

Совместные учения с НАТО

В 2021 году ВСУ примут участие в семи учениях совместно со странами Альянса.

Учения пройдут по пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне, рассказал министр обороны Украины Андрей Таран и отметил, что в условиях российской агрессии принцип “один за всех и все за одного” приобретает особое значение.

В этом году Украина примет участие в таких учениях НАТО — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter и Steadfast Leda.

Источник: Сумская облгосадминистрация