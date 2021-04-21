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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Под предлогом трудоустройства: в Киеве мужчина изнасиловал и ограбил 19-летнюю девушку

Под предлогом трудоустройства: в Киеве мужчина изнасиловал и ограбил 19-летнюю девушку

В Киеве мужчина изнасиловал и ограбил 19-летнюю девушку. Он пригласил ее на встречу под предлогом трудоустройства.

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Как рассказал и.о. начальника Соломенского управления полиции Василий Зварыч, накануне девушка познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь в поиске работы. Однако при личной встрече он ее изнасиловал, а после забрал из ее сумочки деньги и мобильный телефон и скрылся.

Вскоре оперативники разыскали обидчика. У мужчины были вещи заявительницы, которые уже изъяли.

Подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж уроженец Николаева 1989 года рождения.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Фигуранту сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Изнасилование в Киеве

В столице мужчина поймал и полтора часа насиловал 17-летнюю девушку.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Братиславской, 18-б. Злоумышленника задержали местные жители.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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