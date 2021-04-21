У Києві чоловік згвалтував і пограбував 19-річну дівчину. Він запросив її на зустріч під приводом працевлаштування.

Читайте У Кам’янському 13-річну дівчинку зґвалтував рідний батько

Як розповів в.о. начальника Солом’янського управління поліції Василь Зварич, напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу в пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він її зґвалтував, а після забрав з її сумочки гроші та мобільний телефон і втік.

Незабаром оперативники розшукали кривдника. У чоловіка були речі заявниці, які вже вилучили.

Підозрюваним виявився раніше судимий за грабіж уродженець Миколаєва 1989 року народження.

Розпочато досудове розслідування по ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) і ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Фігуранту повідомили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Зґвалтування в Києві

У столиці чоловік спіймав і півтори години ґвалтував 17-річну дівчину.

Інцидент стався у дворі житлового будинку на вулиці Братиславській, 18-б. Зловмисника затримали місцеві жителі.