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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Славянске от отравления умер американец и 6-летняя девочка

В Славянске от отравления умер американец и 6-летняя девочка

В Славянске в результате отравления умер гражданин США и 6-летняя дочь его сожительницы. Женщина также отравилась, но ее удалось спасти.

Инцидент произошел 21 апреля около 23.00. К правоохранителям обратилась местная жительница, которая волновалась за дочь, ведь дверь ее квартиры была заперта изнутри и на связь она не выходила.

По адресу выехали оперативники и медики.

— В квартире правоохранители обнаружили 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и ее сожителя — гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии здоровья, но без видимых телесных повреждений. После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине, — сообщили в полиции.

Медики рассматривают версию отравления, но окончательные данные установит судебно-медицинская экспертиза.

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Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой Несчастный случай УК Украины.

Подростки отравились таблетками

В Сумах ранее госпитализировали двух 16-летних девушек, которые отравились таблетками от простуды. 

Полиция открыла дело по по ч. 3 ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК Украины.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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