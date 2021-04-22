На Харьковщине разоблачили банду черных риелторов, которые убивали своих жертв — ФОТО

На Харьковщине полиция разоблачила банду черных риелторов, которые присваивали чужие квартиры, а затем ликвидировали жертв.

Среди жителей области преступники находили беспомощных, малообеспеченных и одиноких лиц, лишали их свободы, а затем, отбирали недвижимость на основании фальшивых документов и убивали.

К каждой жертве преступники находили разный подход, кого-то спаивали алкоголем, у кого-то похищали документы, а других насильно удерживали.

Когда квартира переходила в собственность черных риэлторов, пострадавших находили мертвыми.

Правоохранители также установили, что преступлениям банды способствовал один из сотрудников полиции. Лидером группы был местный житель 1984 года рождения, который действовал с восемью сообщниками.

Сейчас разоблачены такие эпизоды:

после смерти человека риэлторы оформляли договор на продажу его жилья;

у водоема найдено тело человека, которого преступники длительное время спаивали;

одного человека вывезли из квартиры в частный дом в селе, где подливали в спиртное ядовитые вещества, которые должны были вызвать остановку сердца, сейчас причину смерти устанавливают медики;

владелицу квартире в Харькове также держали на территории домовладения, избили, задушили, а тело закопали на приусадебном участке.

Полиция спасла двух людей, которых так же держали в частном доме, их имущество фигуранты уже успели переоформить.

Во время обысков правоохранители изъяли оружие, деньги, много документов, а также мобильные телефоны и автомобили.











Отбирали жилье и убивали: на Харьковщине разоблачили банду черных риелторов / 3 фотографии

Сейчас фигурантам вручены подозрения по ст 208, по которой им грозит от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как черные риелторы отбирают жилье

Своих потенциальных жертв черные риэлторы выслеживают годами, а в центре столицы каждую квартиру взяли на карандаш.

Чтобы узнать, как работает этот преступный бизнес и не попасться в западню черных риэлторов, смотрите материал Фактов ICTV.