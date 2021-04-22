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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Сбежали из “ДНР” транзитом через РФ: на Харьковщине задержали мужчину и женщину

ДПСУ

В Харьковской области пограничники задержали мужчину и женщину, которые были членами так называемой ДНР.

Боевики через Россию ехали из оккупированной РФ территории.

Информация об их попытках пересечь госграницу еще в марте была передана ГПСУ из Службы безопасности Украины.

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Во время обыска правоохранители обнаружили доказательства участия задержанных в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

— Я проходил службу аккумуляторщиком в батальоне снабжения “ДНР” с 2014 по 2020 год. Мне было присвоено звание старшего сержанта. После того, как у меня закончился контракт, я его решил не продлевать, — рассказал на допросе задержанный.

Женщина также рассказала пограничникам, что работала в так называемой охранной фирме на территории “ДНР”.

Уголовное производство открыто по ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Надежда на деэскалацию

Сегодня, 22 апреля, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович выразил надежду на то, что ситуация на Донбассе может улучшиться уже в ближайшее время.

Деэскалация конфликта, по его словам, будет зависеть от утверждения документа о дополнительных мерах по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте.

Текст соответствующей инициативы может быть представлен на совместном заседании ТКГ в следующую среду, 28 апреля.

Источник: Госпогранслужба

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