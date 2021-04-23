Працював на замовлення РФ: на Львівщині хакер полював за даними співробітників СБУ

23 квітня силовики СБУ затримали хакера, який на замовлення РФ намагався викрасти персональні дані українських спецслужбовців.

Чоловік отримував винагороду через російський сервіс Яндекс.Гроші. Слідство проводиться в одному з міст Львівської області: більш детальної інформації правоохоронці не надали.

Хакер з допомогою мессенджера WhatsАpp організував розсилку спам-повідомлень на особисті номери співробітників СБУ.

Спам-повідомлення містили посилання на сайт, після переходу на який на пристрій автоматично скачувався шкідливий вірус.

Шкідливе ПО (програмне забезпечення) надавало віддалений доступ до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів і акаунтів соцмереж.

Правоохоронці вилучили обладнання, за допомогою якого зловмисник скоював кіберзлочини.

Досудове слідство у справі триває.

Суд над хакером

Минулого тижня офіс Генерального прокурора України направив до суду обвинувальний акт щодо українського хакера.

Зловмисник продавав шкідливі програми, які потім використовувалося для атак на фінансові установи європейських країн.

Потенційні покупці його вірусів могли віддалено зашифрувати банківську інформацію, а потім вимагати викуп за доступ до заблокованих даних.