Сбывал вирус для атаки на финучреждения европейских стран: в Украине будут судить хакера

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт относительно украинского хакера, который сбывал вредные программные средства для атаки на финансовые учреждения европейских стран.

По данным следствия, подозреваемый специализируется на создании вредоносных средств типа вирусы-шифровальщики (Ransomware). Это тип вредоносной программы, с помощью которой можно заразить компьютер.

Таким образом покупатели этого вируса могли отдаленно зашифровать информацию и в дальнейшем требовать выкуп за якобы разблокировку доступа к зашифрованным данным. Хакерские атаки были направлены на банки европейских стран.

Хакера будут судить по статье 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Слив данных в даркнете

Киберполиции удалось разоблачить злоумышленников, которые присвоили примерно на 10 млн грн клиентов банков благодаря мошеннической схеме перевыпуска SIM-карт.

Подозреваемые покупали данные украинцев на хакерских форумах в скрытой сети в интернете — даркнете. Благодаря этому мужчины имели данные клиентов мобильных операторов и банков. Впоследствии они отдаленно заменяли финансовый номер, чтобы получить доступ к финансам через онлайн-банкинг.