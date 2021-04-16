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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Сбывал вирус для атаки на финучреждения европейских стран: в Украине будут судить хакера

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт относительно украинского хакера, который сбывал вредные программные средства для атаки на финансовые учреждения европейских стран.

Сбывал вирус для атаки на финучреждения европейских стран: в Украине будут судить хакера

По данным следствия, подозреваемый специализируется на создании вредоносных средств типа вирусы-шифровальщики (Ransomware). Это тип вредоносной программы, с помощью которой можно заразить компьютер.

Таким образом покупатели этого вируса могли отдаленно зашифровать информацию и в дальнейшем требовать выкуп за якобы разблокировку доступа к зашифрованным данным. Хакерские атаки были направлены на банки европейских стран.

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Хакера будут судить по статье 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Слив данных в даркнете

Киберполиции удалось разоблачить злоумышленников, которые присвоили примерно на 10 млн грн клиентов банков благодаря мошеннической схеме перевыпуска SIM-карт.

Подозреваемые покупали данные украинцев на хакерских форумах в скрытой сети в интернете — даркнете. Благодаря этому мужчины имели данные клиентов мобильных операторов и банков. Впоследствии они отдаленно заменяли финансовый номер, чтобы получить доступ к финансам через онлайн-банкинг.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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