В ночь с 23 на 24 апреля в Харькове произошел масштабный пожар на автомобильной стоянке, один человек пострадал.
Инцидент случился на ул. Солнечной, 2, Немышлянского района города.
Огонь охватил сразу четыре автомобиля — три Мersedes-Benz Sprinter и Ford Transit. Общая площадь пожара — 50 кв. м.
В результате чрезвычайного происшествия пострадал 49-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Он получил ожоги лица и рук.
Спасателям удалось ликвидировали пожар. Сейчас его причину устанавливают специалисты.
Пожар в воинской части в Рубежном
В апреле на территории одной из воинских частей в Рубежном Луганской области произошел пожар.
В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал.
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