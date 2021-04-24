В ночь с 23 на 24 апреля в Харькове произошел масштабный пожар на автомобильной стоянке, один человек пострадал.

Инцидент случился на ул. Солнечной, 2, Немышлянского района города.

Огонь охватил сразу четыре автомобиля — три Мersedes-Benz Sprinter и Ford Transit. Общая площадь пожара — 50 кв. м.

В результате чрезвычайного происшествия пострадал 49-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Он получил ожоги лица и рук.

Спасателям удалось ликвидировали пожар. Сейчас его причину устанавливают специалисты.

Пожар в воинской части в Рубежном

В апреле на территории одной из воинских частей в Рубежном Луганской области произошел пожар.

В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал.

Другие новости о чрезвычайных происшествиях Украины читайте на Фактах ICTV.