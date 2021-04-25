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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Развалилась на три части: подводную лодку, пропавшую у берегов Индонезии, нашли

корабель

В Балийском море нашли подводную лодку KRI Nanggala-402, пропавшую 21 апреля во время учений возле берегов Бали.

По словам руководителя штаба Военно-морских сил Индонезии адмирала Юду Маргоно, экипаж не виноват в аварии. Также он сообщил, что подводная лодка была разделена на три части: корпус корабля, корму и все основные части.

Кроме того, основную часть нашли треснувшей.

Также спасатели нашли спасательные жилеты членов экипажа и молитвенные коврики. Главный командующий Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто заявил, что собранные доказательства указывают на то, что все 53 члена экипажа погибли.

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На прошлой неделе также стало известно, что в море вблизи Туниса затонуло судно с мигрантами. В результате трагедии погиб по меньшей мере 41 мигрант, в том числе один ребенок.

Авария произошла возле побережья Сиди Мансур в юго-восточном Тунисе. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Африки.

Источник: The Jakarta Post

Фото: Pixabay

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