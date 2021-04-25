Развалилась на три части: подводную лодку, пропавшую у берегов Индонезии, нашли

В Балийском море нашли подводную лодку KRI Nanggala-402, пропавшую 21 апреля во время учений возле берегов Бали.

По словам руководителя штаба Военно-морских сил Индонезии адмирала Юду Маргоно, экипаж не виноват в аварии. Также он сообщил, что подводная лодка была разделена на три части: корпус корабля, корму и все основные части.

Кроме того, основную часть нашли треснувшей.

Также спасатели нашли спасательные жилеты членов экипажа и молитвенные коврики. Главный командующий Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто заявил, что собранные доказательства указывают на то, что все 53 члена экипажа погибли.

На прошлой неделе также стало известно, что в море вблизи Туниса затонуло судно с мигрантами. В результате трагедии погиб по меньшей мере 41 мигрант, в том числе один ребенок.

Авария произошла возле побережья Сиди Мансур в юго-восточном Тунисе. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Африки.

Источник: The Jakarta Post