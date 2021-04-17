В море возле Туниса затонуло судно с мигрантами: 41 человек погиб

У побережья Туниса произошла авария пассажирского судна. В результате трагедии по меньшей мере погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.
Авария произошла возле побережья Сиди Мансур в юго-восточном Тунисе. Из воды вытащили мертвые тела 41 человека. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Африки.
Береговой охране страны удалось спасти трех людей. Однако поиски продолжаются.
По данным Международной организации по миграции, с начала 2021 года погибло уже около 290 человек, которые пытались нелегальным путем добраться до Европы.
Поэтому в ведомстве отметили, что во всем центральном Средиземноморье нужно улучшить и расширить государственные поисково-спасательные операции, чтобы в дальнейшем избегать таких трагических моментов.
В организации утверждают, что приоритетом должна стать региональная солидарность и поддержка национальной власти в усилиях по преследованию контрабандистов и недопущения смертей.
Затонуло судно с мигрантами
В ноябре 2020 года вблизи Канарских островов затонула шлюпка с нелегальными мигрантами.
По меньшей мере семь человек погибли.
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Источник: Международная организация по миграции