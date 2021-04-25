Розвалився на три частини: підводний човен, який зник біля берегів Індонезії, знайшли

У Балійському морі знайшли підводний човен KRI Nanggala-402, який зник 21 квітня під час навчань біля берегів Балі.

За словами керівника штабу Військово-морських сил Індонезії адмірала Юдо Маргоно, екіпаж не винен в аварії. Також він повідомив, що підводний човен був розділений на три частини: корпус корабля, корму і всі основні частини.

Крім того, основну частину знайшли тріснутою.

Також рятувальники знайшли рятувальні жилети членів екіпажу і молитовні килимки. Головний командувач Збройних сил Індонезії маршал авіації Хаді Тчахджанто заявив, що зібрані докази вказують на те, що всі 53 члени екіпажу загинули.

Минулого тижня також стало відомо, що у морі поблизу Тунісу затонуло судно з мігрантами. Внаслідок трагедії загинув щонайменше 41 мігрант, зокрема одна дитина.

Аварія сталася біля узбережжя Сіді Мансур у південно-східному Тунісі. За попередньою інформацією, усі загиблі – вихідці із Африки.

Джерело: The Jakarta Post