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Наташа Тарчевська |

Убийство Анара Мамедова в Днепре: полиция установила вероятного киллера

Убийство Анара Мамедова в Днепре: полиция установила вероятного киллера

В деле убийства в Днепре, которое произошло днем ​​24 апреля, появились новые подробности. Полиция установила личность киллера.

Им оказался гражданин Азербайджана 1993 года рождения. Известно, что его зовут Юсиф.

Заочно ему уже сообщено о подозрении. Розыск преступника, подозреваемого в убийстве Анара Мамедова, продолжается.

Убийство в Днепре: полиция установила киллера Анара Мамедова

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Убийство в Днепре: что известно

О том, что стрельба в Днепре закончилась убийством 42-летнего азербайджанца Анара Мамедова, стало известно 24 апреля.

На видео с камер наблюдения видно, что к внедорожника подбежал мужчина с оружием и начал расстреливать автомобиль.

Анар Мамедов выбежал из машины и упал на рельсы трамвая, после чего киллер выстрелил еще несколько раз.

Убийство мужчины происходило на глазах его трехлетнего сына, который сидел в автомобиле.

От полученных огнестрельных ранений Анар Мамедов скончался в карете скорой помощи.

Фото: Нацполиция, Сегодня

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