Убийство в Днепре: полиция установила киллера Анара Мамедова

В деле убийства в Днепре, которое произошло днем 24 апреля, появились новые подробности. Полиция установила личность киллера.
Им оказался гражданин Азербайджана 1993 года рождения. Известно, что его зовут Юсиф.
Заочно ему уже сообщено о подозрении. Розыск преступника, подозреваемого в убийстве Анара Мамедова, продолжается.
Убийство в Днепре: что известно
О том, что стрельба в Днепре закончилась убийством 42-летнего азербайджанца Анара Мамедова, стало известно 24 апреля.
На видео с камер наблюдения видно, что к внедорожника подбежал мужчина с оружием и начал расстреливать автомобиль.
Анар Мамедов выбежал из машины и упал на рельсы трамвая, после чего киллер выстрелил еще несколько раз.
Убийство мужчины происходило на глазах его трехлетнего сына, который сидел в автомобиле.
От полученных огнестрельных ранений Анар Мамедов скончался в карете скорой помощи.
Фото: Нацполиция, Сегодня