Вбивство в Дніпрі: поліція встановила кілера Анара Мамедова

У справі вбивства в Дніпрі, яке сталося вдень 24 квітня, з’явилися нові подробиці. Поліція встановила особу кілера.

Ним виявився громадянин Азербайджану 1993 року народження. Відомо, що його звати Юсиф.

Заочно йому вже повідомлено про підозру. Розшук злочинця, який підозрюється у вбивстві Анара Мамедова, триває.

Вбивство в Дніпрі: що відомо

Про те, що стрілянина в Дніпрі закінчилася вбивством 42-річного азербайджанця Анара Мамедова, стало відомо 24 квітня.

На відео з камер спостереження видно, що до позашляховика підбіг чоловік зі зброєю і почав розстрілювати автомобіль.

Анар Мамедов вибіг з авто і впав на рейки трамвая, після чого кілер вистрілив ще декілька разів.

Вбивство чоловіка відбувалося на очах його трирічного сина, який сидів в автомобілі.

Від отриманих вогнепальних поранень Анар Мамедов помер в кареті швидкої допомоги.

Фото: Нацполіція, Сегодня