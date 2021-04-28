Громкий грохот и обломки стен: в Одессе в частном доме произошел мощный взрыв

В Одессе около 22.30 ночи в небольшом дворе района Молдаванка произошел мощный взрыв. Частный дом площадью 150 кв. м превратился в кучу строительного мусора, а под руинами оказались люди. На место происшествия сразу приехали спасатели и скорая.

Хозяйка дома Виктория Шубина рассказывает, что взрыва не слышала. хоть и оказалась под завалами.

— Взрыва не услышала. Я сидела за компьютером на кухне. И вдруг произошел грохот и начала падать крыша. Я не знаю, как оно меня не убило.

Виктория смогла выбраться на улицу. Женщина сразу же бросилась к другой половине дома, где жила ее мать.

83-летнюю хозяйку похоронило под обломками каменных стен. Спасать старушку бросились соседи. Они разбирали завалы голыми руками.

Вследствие пенсионерку достали живой и отвезли в больницу. Владелицу дома также забрали туда. Однако она сбежала и ночевала у родственников.

Кроме того, еще две соседские семьи вынуждены были срочно паковать вещи и искать убежища. Ведь в их квартирах разбило окна.

— Сильный грохот был. Ребенок и я испугались. Все обрушилось моментально.

В то же время супруги, проживающие в том доме, считает настоящим счастьем то, что в момент взрыва они были не на кухне. Ведь там летело острое стекло, словно во время обстрела, а на стенах образовались трещины, сквозь которые видно улицу.

Предварительная причина чрезвычайного происшествия — взрыв газа. В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности.

Пострадавшие от взрыва боятся, что останутся без помощи, один на один со своей бедой.

Однако чиновники из Одесской райадминистрации пообещали заменить разбитые стекла. Также на руинах целый день работали коммунальщики.

Между тем спасена пенсионерка, мать Виктории, получила термический ожог лица и глаз. Поэтому ее перевели в офтальмологическую клинику.

Пожар в Черкасской области

В конце марта во время пожара в Черкасской области погибли три человека.

Чрезвычайное происшествие унесло жизни бабушки и двух маленьких девочек. Спасателям удалось ликвидировать огонь в частном доме.

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