Гучний гуркіт та уламки стін: в Одесі у приватному будинку стався потужний вибух

В Одесі близько 22.30 ночі у невеличкому подвір’ї району Молдаванка стався потужний вибух. Приватний будинок площею 150 кв. м перетворився на купу будівельного сміття, а під руїнами опинилися люди. На місце події одразу приїхали рятувальники та швидкі.

Власниця будинку Вікторія Шубіна розповідає, що вибуху не чула, хоч і опинилась під завалами.

– Вибуху не почула. Я сиділа за комп’ютером на кухні. І раптом стався гуркіт та почав падати дах. Я не знаю, як воно мене не вбило.

Вікторія змогла вибратися на вулицю. Жінка одразу кинулася до іншої половини будинку, де жила її мати.

83-річну господиню поховало під уламками кам’яних стін. Рятувати стареньку кинулися сусіди. Вони розбирали завали голими руками.

Внаслідок пенсіонерку дістали живою і відвезли у лікарню. Власницю будинку також забрали туди. Однак вона втекла і ночувала у родичів.

Окрім того, ще дві сусідські родини змушені були терміново пакувати речі та шукати прихистку. Адже в їхніх квартирах розтрощило вікна.

– Сильний гуркіт був. Дитина і я злякалися. Все обвалилось моментально.

Водночас подружжя, яке мешкає у тому будинку, вважає справжнім щастям, що у момент вибуху вони були не на кухні. Адже там летіло гостре скло, немов під час обстрілу, а на стінах утворилися тріщини, крізь які видно вулицю.

Попередня причина надзвичайної події – вибух газу. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки.

Постраждалі від вибуху бояться, що залишаться без допомоги, сам на сам зі своєю бідою.

Однак чиновники із Одеської райадміністрації пообіцяли замінити розбиті шибки. Також на руїнах цілий день працювали комунальники.

Між тим врятована пенсіонерка, матір Вікторії, дістала термічний опік обличчя та очей. Тож її перевели до офтальмологічної клініки.

Пожежа у Черкаській області

Наприкінці березня під час пожежі у Черкаській області загинуло три людини.

Надзвичайна подія забрала життя бабусі та двох маленьких дівчаток. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь у приватному будинку.

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