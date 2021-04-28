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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Голову спрятал отдельно: стали известны детали убийства мужчины в Киеве

Київ тіло людини в сумці

Правоохранители оперативно нашли мужчину, который убил и расчленил знакомого, чье тело обнаружили 28 апреля в Голосеевском районе Киева.

Им оказался 30-летний уроженец одного из сел Кагарлыкского района Киевской области.

Он убил, расчленил и поместил тело своей жертвы в сумку, которую затем оставил в кустах в переулке Моторном.

В то же время голову он спрятал в другом месте.

Задержанный сознался в содеянном.

Сейчас правоохранители расследуют дело.

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Страшная находка в Голосеевском районе Киева

28 апреля во время выгула собаки прохожий нашел сумку с расчлененным человеческим телом.

Он сообщил об этом в полицию. Правоохранителям сразу не удалось установить личность жертвы, поскольку отсутствовала голова, а также документы.

Больше чрезвычайных новостей Киева читайте на Фактах ICTV.

Источник: Департамент уголовного розыска

Фото: Нацполиция

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