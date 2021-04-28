Правоохранители оперативно нашли мужчину, который убил и расчленил знакомого, чье тело обнаружили 28 апреля в Голосеевском районе Киева.
Им оказался 30-летний уроженец одного из сел Кагарлыкского района Киевской области.
Он убил, расчленил и поместил тело своей жертвы в сумку, которую затем оставил в кустах в переулке Моторном.
В то же время голову он спрятал в другом месте.
Задержанный сознался в содеянном.
Сейчас правоохранители расследуют дело.
Страшная находка в Голосеевском районе Киева
28 апреля во время выгула собаки прохожий нашел сумку с расчлененным человеческим телом.
Он сообщил об этом в полицию. Правоохранителям сразу не удалось установить личность жертвы, поскольку отсутствовала голова, а также документы.
Больше чрезвычайных новостей Киева читайте на Фактах ICTV.
Источник: Департамент уголовного розыска