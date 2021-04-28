Правоохоронці оперативно відшукали чоловіка, який вбив та розчленував знайомого, чиє тіло виявили 28 квітня у Голосіївському районі Києва.
Ним виявився 30-річний уродженець одного із сіл Кагарлицького району Київської області.
Він вбив, розчленував та помістив тіло своєї жертви до сумки, яку потім залишив у кущах у провулку Моторному.
Водночас голову він заховав в іншому місці.
Затриманий зізнався у скоєному.
Нині правоохоронці розслідують справу.
Страшна знахідка у Голосіївському районі Києва
28 квітня під час вигулу собаки перехожий знайшов сумку з розчленованим людським тілом.
Він повідомив про це до поліції. Правоохоронцям одразу не вдалося встановити особу жертви, адже була відсутня голова, а також документи.
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Джерело: Департамент карного розшуку