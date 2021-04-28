Правоохоронці оперативно відшукали чоловіка, який вбив та розчленував знайомого, чиє тіло виявили 28 квітня у Голосіївському районі Києва.

Ним виявився 30-річний уродженець одного із сіл Кагарлицького району Київської області.

Він вбив, розчленував та помістив тіло своєї жертви до сумки, яку потім залишив у кущах у провулку Моторному.

Водночас голову він заховав в іншому місці.

Затриманий зізнався у скоєному.

Нині правоохоронці розслідують справу.

Страшна знахідка у Голосіївському районі Києва

28 квітня під час вигулу собаки перехожий знайшов сумку з розчленованим людським тілом.

Він повідомив про це до поліції. Правоохоронцям одразу не вдалося встановити особу жертви, адже була відсутня голова, а також документи.

Більше надзвичайних новин Києва читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Департамент карного розшуку